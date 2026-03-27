В Пермском крае прошёл форум «Единой России» с говорящим названием «Есть результат». Здесь подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет и обсудили, какие инициативы жителей войдут в её обновлённую версию.

На площадке собрались представители со всего края – депутаты, волонтёры, предприниматели, участники СВО, сотрудники некоммерческих организаций и муниципалитетов. И это не случайно – народная программа формируется не в кабинетах, а на основе реальных обращений и предложений людей.

Форум стал возможностью поговорить по делу – что уже удалось сделать и какие задачи сегодня выходят на первый план. Речь шла о развитии промышленности, социальной сферы, дорог, транспорта – всего того, что напрямую влияет на качество жизни в территориях.

Пленарное заседание открыл губернатор Пермского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что Прикамье остаётся сильным промышленным регионом, где создаётся продукция, известная далеко за пределами края.

«Всё, что нам надо, мы произведём. И добудем, и переработаем, и создадим, и сконструируем и запустим в космос! Несмотря на всё внешнеэкономическое давление, мы продолжим заниматься промышленной кооперацией», – отметил Дмитрий Махонин.

Но главное – это изменения, которые люди видят в своей повседневной жизни. За пять лет в регионе построили 25 крупных медицинских учреждений, закупили почти 10 тысяч единиц современного оборудования, в территории приехали работать около 200 врачей и фельдшеров.

Серьёзно обновилась и система образования. В Прикамье появились 38 новых школ и 23 детских сада, открыто 9 учебных корпусов и мастерских среднего профессионального образования, капитально отремонтировано 49 зданий.

Заметны перемены и в спорте. В Пермском крае построено и обновлено более 500 объектов – от стадионов до лыжных баз. Всё больше жителей выбирают активный образ жизни: сегодня физкультурой регулярно занимаются уже 62% прикамцев.

Отдельное внимание – дорогам и транспорту. За последние годы в регионе привели в порядок почти 3,5 тысячи километров дорог и 72 моста, обновили общественный транспорт и установили современное освещение. Эти изменения напрямую ощущают жители – и в крупных городах, и в небольших населённых пунктах.

Не остаются без внимания и участники специальной военной операции, а также их семьи. В крае действуют программы поддержки, которые помогают вернуться к работе, получить новую профессию или открыть своё дело.

Сегодня «Единая Россия» продолжает сбор предложений в обновлённую народную программу. Каждый житель может внести свою инициативу и повлиять на развитие родного края.

Форум «Есть результат» ещё раз показал – когда решения принимаются вместе с людьми, они дают реальный эффект. А значит, работа будет продолжена, чтобы в Пермском крае становилось ещё комфортнее жить, работать и растить детей.

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края