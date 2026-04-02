В Год единства народов России по инициативе председателя краевого парламента и депутата по округу № 23 Валерия Сухих в посёлке Марковском Чайковского округа прошёл форум семейных традиций «Я здесь живу».

В мероприятии приняли участие более 300 участников из Чайковского, Осинского, Бардымского и Еловского округов: школьники, их родители, бабушки и дедушки, а также педагоги, ветераны образования, военные. Свои национальные обычаи представили русская, башкирская, удмуртская семьи, а также семья с немецкими корнями.

«Год единства народов имеет особое значение для всей России и нашего многонационального Прикамья. Наша сила – в уважении к традициям разных народов. Мы, взрослые, должны знакомить наших детей с культурным многообразием и историей страны и региона. Инициативные ребята уже сегодня предлагают собственные идеи для развития родных территорий. Именно им предстоит строить будущее, а для этого важно знать историю своей малой родины. Форум семейных традиций помогает укрепить связь между поколениями и расширить горизонты наших знаний о родном Прикамье», – отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Осинский округ на форуме представила семья Вязьмикиных, поделившаяся историей семейных реликвий – икон, которые передаются из поколения в поколение. Самая древняя из них – икона «Двунадесятые Праздники» XIX века, доставшаяся Оксане Вязьмикиной в наследство от бабушки.

«В нашей семье свято чтут традиции предков. На праздники мы обязательно собираемся все вместе, проводим время, стараемся соблюдать обычаи и передавать их нашим детям», – рассказала Оксана Александровна. Её супруг Юрий Вязьмикин подчеркнул важность духовных ценностей: «Мы православные люди, и духовность – это своеобразный стержень, который связывает поколения. Вера и любовь являются основами нашей семьи». Кроме того, все члены семьи Вязьмикиных – люди творческие: увлекаются пением и активно участвуют в художественной самодеятельности.

В рамках форума председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих также провёл Парламентский урок. Ученики 10 класса Осинской школы № 4 презентовали проект по созданию интерактивной карты, посвящённой современным объектам города. Ребята приняли участие в форуме вместе с учителем истории и обществознания Анастасией Захаровой и учителем обществознания Ириной Соколовой. В рамках реализации инициативы ребята планируют не только создать сайт с кратким описанием интересных мест, но и организовать познавательные мероприятия и пешеходные экскурсии. Карту можно будет размещать не только в интернете, но и на интерактивных школьных досках.

Также участие в форуме принял глава Осинского округа Игорь Морозов. «Мы хотим привлечь в наш город туристов, показать, что Оса не только имеет богатую историю, но и интересна своими современными объектами», – поделился глава Осинского округа Игорь Морозов. Он подчеркнул, что школьники представили интересный и актуальный проект, так как туризм в городе является одним из приоритетных направлений развития. «Мы обязательно встретимся с ребятами и детально обсудим, как администрация может помочь им реализовать эту идею. Очень важно, что у нашей молодёжи есть собственные инициативы по развитию территории, – отметил глава территории. – Я регулярно провожу встречи со старшеклассниками и студентами, чтобы они могли озвучивать свои предложения. Считаю это очень важным, ведь всё, что мы делаем, в конечном счёте – для нашей молодёжи, для будущих поколений».

Работы оценивало жюри, в состав которого вошли председатель краевого парламента Валерий Сухих, министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин, начальник управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки региона Лариса Калинчикова, директор департамента национальных и религиозных отношений Анастасия Субботина, генеральный директор ООО «Эрис» Владимир Юрков. По результатам презентации проектов было принято решение о подготовке к дальнейшей реализации всех четырёх инициатив.

«Мы пришли к единому мнению, что все четыре проекта достойны дальнейшей проработки. Каждый из них по сути уже победил и может быть в дальнейшем реализован на вашей территории. Пусть каждая территория развивается своим уникальным путём, а мы просто поможем это сделать. Тем более, когда инициатива исходит от вас – наших активных земляков и особенно от школьников», – сказал в своём заключительном слове председатель жюри Валерий Сухих.

Для участников форума работало несколько интерактивных площадок. Владимир Кузьминых из Центра ремёсел провёл лекцию «Родословие» о методике изучения рода и работе с архивами. В Школьном музее Боевой Славы прошли экскурсии, а в спортзале – интерактивная программа «Игры народов Прикамья». Для участников также работали стационарные выставки: рисунки Осинской и Бардымской школ искусств, куклы в национальных костюмах, ткацкий станок, полотна «Сайгатская клетка», трёхметровая тряпичная кукла, матрёшки, а также проекты школ – «Сабантуй» и «Авторалли с флагами». Свои умения гости могли освоить на мастер-классах по изготовлению народной куклы и плетению фенечек «Бабушкины узелки».