В России проходит Неделя здоровья матери и ребёнка, призванная повысить осведомлённость населения о жизненно важной роли заботы о здоровье женщин и детей. Основные задачи этой инициативы – профилактика осложнений во время беременности, защита детей от различных заболеваний (включая вакцинацию от опасных инфекций, таких как корь, полиомиелит, коклюш) и ранняя диагностика врождённых патологий.

Все мероприятия Недели направлены на привлечение внимания к необходимости сохранения здоровья матери и ребёнка на всех этапах жизни. Специалисты подчёркивают, что подготовка к появлению ребёнка должна начинаться задолго до наступления беременности. Более того, для рождения и воспитания здоровых детей необходимы совместные усилия обоих родителей. Будущие мама и папа должны вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, алкоголя и наркотиков за несколько месяцев до зачатия.

Здоровье будущих родителей, особенно матери, оказывает значительное влияние на развитие плода. Хронические заболевания женщины могут осложнить беременность и увеличить риск рождения ребёнка с особенностями развития.

Поддержка репродуктивного здоровья

В нашей стране уделяется особое внимание обеспечению здоровья будущих мам и детей. С 2024 года в Пермском крае стартовала программа диспансеризации взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья. Её цель – выявление у граждан от 18 до 49 лет признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовой период. По итогам 2025 года эту диспансеризацию прошли 329 679 человек в Пермском крае, из них около 216 тысяч женщин и более 114 тысяч мужчин.

Важность наблюдения во время беременности

Специалисты настоятельно рекомендуют каждой беременной женщине постоянное наблюдение у акушера-гинеколога. Для этого необходимо своевременно встать на учёт в женскую консультацию. Напомним, что женщина имеет право обратиться в ближайшую консультацию, независимо от места прописки, при наличии полиса ОМС.

Первые 12 недель беременности – критически важный период, когда происходит закладка всех органов малыша. В это время беременная должна получать полноценное питание, витамины, избегать чрезмерных нагрузок и стрессов. По возможности следует исключить приём лекарственных препаратов и воздействие неблагоприятных факторов. Все необходимые рекомендации предоставит квалифицированный специалист медицинского учреждения.

Школы для будущих мам и наблюдение за новорождёнными

В каждой женской консультации Пермского края организованы школы для будущих мам. На этих занятиях беременным женщинам помогают психологически и физически подготовиться к родам, дают полезные рекомендации по питанию до и после родов, рассказывают о том, что необходимо взять с собой в роддом, и обучают правильному дыханию для облегчения родов.

В первый год жизни здоровье и развитие ребёнка находятся под пристальным наблюдением профессионалов. Это помогает родителям, особенно если это их первый ребёнок, чувствовать себя более уверенно. Сразу после рождения малыша наблюдает неонатолог, который ещё в роддоме проводит необходимые процедуры, берёт анализы и делает первые прививки (от вирусного гепатита и туберкулёза). На дому новоиспечённую маму навещают участковый педиатр и медицинская сестра, консультируя родителей по уходу за младенцем – кормлению, гигиене, организации сна.

Вакцинация ребенка – ответственность родителей

Одним из важнейших компонентов здоровьесберегающего поведения является вакцинация детей. Она обеспечивает защиту от таких тяжёлых инфекций, как туберкулёз, гепатиты, краснуха, полиомиелит, корь, грипп и другие. Сегодня в нашей стране вообще и в Пермском крае, в частности, уделяется особое внимание здоровью каждого ребёнка: проводятся профилактические медицинские осмотры детей, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях и школах. Однако без активного участия родителей все эти усилия не принесут желаемого результата. Каждый родитель несёт ответственность за здоровье своего ребёнка.

Важно помнить, что каждая семья уникальна, и подходы к заботе о здоровье могут варьироваться. Но консультации с медицинскими специалистами помогают выбрать наиболее подходящие решения для каждой конкретной ситуации.

К сожалению, статистика неумолима: общее состояние здоровья детей в России ухудшается. Причин тому множество. Неблагоприятная экологическая обстановка, возрастающая нагрузка в школе и даже детском саду, диктуемая ритмом современной жизни, – все это негативно сказывается на детском организме. В такой ситуации система регулярных профилактических осмотров становится особенно важной, позволяя выявить и устранить недуги на ранней стадии, не дожидаясь серьезных проблем.

Роль родителей в укреплении здоровья ребенка

Задача родителей – позаботиться о здоровье своего ребенка. Начать стоит с закаливания, которое можно проводить с первых дней жизни малыша. Участковый педиатр поможет подобрать оптимальные методы закаливания для каждого конкретного ребенка.

Еще один верный помощник в укреплении здоровья – всем известная зарядка. Не обязательно привязывать ее к утру; гораздо эффективнее несколько раз в течение дня выделить время для простых и веселых упражнений.

Особое внимание – питанию

Необходимо уделять особое внимание питанию ребенка. Современные мамы все чаще отказываются от грудного вскармливания, переходя на искусственные смеси. Однако материнское молоко – это бесценный источник антител, защищающих малыша от инфекций. Оно легче усваивается по сравнению с искусственными смесями, что снижает риск газообразования, диареи и запоров. Грудное вскармливание критически важно для здоровья и полноценного развития каждого маленького человека.

При планировании рациона для детей постарше важно учитывать особенности детского организма: малыш нуждается в большем количестве белков, чем взрослый. Поэтому рыба и мясо очень важны в рационе ребенка, как и овощи и фрукты.

Важный нюанс: жировые клетки формируются в течение первых лет жизни, а затем лишь увеличиваются в размерах. Следовательно, питание в детстве во многом определяет предрасположенность к полноте во взрослом возрасте.

Здоровье как философия воспитания

Укрепление здоровья ребенка – это не разовые мероприятия, а целая философия воспитания, поведенческая база, которая останется с человеком на всю жизнь. Если с раннего детства приучать сына или дочку к активному образу жизни, правильному распорядку дня, прививать полезные привычки в ненавязчивой форме, ребенок вырастет не только здоровым, но и дисциплинированным.

Источник – Министерство здравоохранения Пермского края