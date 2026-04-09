31 марта состоялось торжественное открытие Пермской художественной галереи с участием более 80 музейных профессионалов региона и страны.

Участников поприветствовал губернатор Дмитрий Махонин. «Сегодня знаковый день для всего искусства нашей страны. Коллекция Пермской художественной галереи уникальная, а история нашего края богатая. Теперь, благодаря новому зданию, у нас появилась возможность продемонстрировать еще больше экспонатов. Они, прежде всего, познакомят с достижениями прикамцев, их вкладом в развитие края и страны, – подчеркнул глава региона. – Такой масштабный проект был бы невозможен без поддержки Правительства России. Благодарю архитекторов и строителей. Отдельное спасибо сотрудникам музея за бережное отношение к художественному собранию галереи и организацию таких прекрасных экспозиций».

Для первых посетителей галерея приготовила специальный формат Дней открытия, которые прошли со 2 по 5 апреля. Пермяки и гости города смогли познакомиться со всеми экспозициями, временными выставками и общественными пространствами нового здания. Сердцем музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры.

«Мы открываем не просто новое здание. Мы открываем совершенно новый музей со своей архитектурой и дизайном, ритмом и атмосферой, новым взглядом на экспозиции и «выходом в свет» значительного количества произведений, которые десятки лет были скрыты в запасниках. Мы уверены: такое событие станет ярким свидетельством развития российской культуры, привлечет внимание общественности и специалистов, станет предметом гордости за достижения своей страны», – рассказала директор галереи Юлия Тавризян.

Напомним, строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи завершено в декабре 2025 года. Впервые в истории Прикамья возведено масштабное специализированное музейное здание. Оно спроектировано командой бюро СПИЧ под руководством Сергея Чобана – архитектора с мировым именем, имеющего опыт проектирования музейных объектов от Третьяковской галереи до музеев в Риме и Берлине.

Площадь нового здания составляет 21,6 тыс. кв. м, что в семь раз превышает площадь прежнего помещения в Спасо-Преображенском соборе. Экспозиционная площадь выросла с четырёх постоянных экспозиций до 14 выставочных пространств (4,7 тыс. кв. м). Благодаря этому, в новом здании впервые будут представлены сотни экспонатов, ранее не демонстрировавшихся или участвовавших в выставках крайне редко.

Место для нового здания галереи выбрано не случайно. Территория бывшего вагоноремонтного завода (исторический «Завод Шпагина») является местом основания Перми. Археологические исследования зафиксировали здесь планировку первого завода, первых деревень, следы Соликамского тракта и первой железной дороги. Таким образом, музей оказывается в точке зарождения города, что создаёт уникальный смысловой диалог между коллекцией и историческим ландшафтом.

Архитектурный проект объединяет новое пятиэтажное здание и три восстановленных исторических постройки бывшего завода Шпагина в единый ансамбль с крытыми переходами. Это редкий пример для России, где новое музейное строительство не просто соседствует с памятниками промышленной архитектуры XIX века, но и органично вплетает их в свою структуру, сохраняя историческую ткань города.

Новое здание включает не только экспозиционные залы, но и инфраструктуру, превращающую его в полноценный культурный центр и образовательный хаб. Здесь размещены образовательный центр с мастерскими, игровой комнатой, залом для лекций и детских выставок, реставрационные мастерские, архив, фондохранилище, библиотека, мультимедийный зал, кафе и магазин.

Помимо этого, партнёр сезона открытия – Сбер – создал для посетителей цифровую экскурсию «История места» с применением собственного генеративного искусственного интеллекта. Маршрут включает точки с QR-кодами, AI-гид на базе GigaChat, панорамные виды и 3D-модели древних артефактов. В цифровой фотозоне гости могут создать собственные снимки в стиле исторических эпох Перми. «Внедрение технологичных решений укрепляет имидж галереи как современного культурного центра и способствует привлечению новой молодой аудитории», – рассказала Наталья Пасечник, и.о. управляющего Пермским отделением Сбербанка.

В галерее напоминают, что в дни открытия её для гостей будет доступен специальный автобусный маршрут.

