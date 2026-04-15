Цифровизация давно перестала быть технической необходимостью и превратилась в новую форму культурной политики. Пермь, сохраняя статус одного из культурных центров Урала, сделала шаг в этом направлении, наши места культуры запустили официальные каналы в платформе MAX.

Пермская государственная художественная галерея (https://max.ru/permartmuseum) торжественно открылась в начале апреля. Канал уже анонсирует проекты для детей и взрослых, новые выставки и интерактивные занятия. Подписка – лучший способ быть в курсе премьер и успеть записаться на популярные форматы.

Пермский зоопарк (https://max.ru/permskiyzoopark) превратил канал в живой дневник обитателей: здесь публикуют расписание показательных кормлений, делятся трогательными историями и анонсируют дневные смены для детей во время каникул. Следить за каналом – значит не пропустить возможность стать частью добрых дел.

Пермский планетарий (https://max.ru/id5906014690_gos) ведёт хронику космических событий: от исторических дат до специализированных программ ко Дню космонавтики и 65-летию полёта человека в космос. Канал – это навигатор по вселенной знаний, который помогает планировать посещение с учётом уникальных мероприятий.

Пермская краевая филармония (https://max.ru/id5902290032_gos) еженедельно публикует рубрику «Выходные в филармонии», анонсирует концерты и даже делится эксклюзивными скидками на билеты. Подписка позволяет не просто следить за афишей, а выстраивать личный культурный маршрут.

Цифровизация культурной сферы Перми – это не просто перенос афиш в онлайн, а стратегический шаг к новой модели взаимодействия с аудиторией. Запуская официальные каналы на платформе MAX, художественная галерея, зоопарк, планетарий и филармония не дублируют контент, а создают уникальные цифровые пространства: от «живого дневника» животных до навигатора по космическим событиям.