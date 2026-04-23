В Пермском крае готовятся ко второму Всероссийскому Аграрному диктанту. Акцию проводит партия «Единая Россия» в рамках проекта «Российское село». Проверить свои знания можно будет с 26 по 30 мая – как онлайн, так и на очных площадках в городах и сёлах по всей стране.

Может ли в Арктике расти пшеница? Какой овощ первым вырастили в космосе? Что такое мульчирование и ферментация? Подобные вопросы ждут участников. Всего 30 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. Они разработаны с учётом возраста и уровня подготовки, поэтому проверить свои силы сможет каждый – от школьника до опытного агрария.

Агродиктант – это не просто проверка знаний. Это возможность ещё раз сказать спасибо людям, которые работают на земле и обеспечивают продовольственную безопасность страны. Трудолюбие, хозяйственность, бережное отношение к земле – эти ценности по-прежнему лежат в основе сельской жизни.

«Развитию сёл Пермского края уделяется особое внимание в Народной программе «Единой России». Это одно из приоритетных направлений. Каждый год на поддержку сельского хозяйства направляется более 3 миллиардов рублей. Эти средства помогают не только сохранять работу действующих предприятий, но и развивать сёла – строить, благоустраивать, создавать новые возможности для жизни на селе. И уже сегодня мы видим заметные результаты», – отмечает региональный координатор проекта «Российское село» Сергей Ветошкин.

В Прикамье Агродиктант традиционно проходит на десятках площадок – в школах, библиотеках, домах культуры, техникумах, вузах. Старт акции будет дан в Национальном центре «Россия» на Форуме тружеников села. Одной из ключевых площадок в регионе также станет и Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова – первый аграрный вуз на Урале, ведущий образовательный и научный центр в сфере сельского хозяйства региона.

«Я с большим удовольствием писал Агродиктант в прошлом году. Не хватило всего одного балла, чтобы стать победителем. В этом году хочу написать на отлично. Такие акции не только проверяют знания, но и формируют уважение к людям труда, привлекают в отрасль новых специалистов. Мы живём в регионе, который способен обеспечить себя всем необходимым. У нас своё молоко, зерно, курица и свинина. Нам есть чем гордиться, и мы выбираем своё», – говорит Демид Шкляев, студент 3 курса факультета ветеринарной медицины и зоотехнологи ПГАТУ.

Интерес к сельскому хозяйству растёт и среди школьников. В регионе в рамках реализации национального проекта «Кадры» уже работают 40 агроклассов, где обучаются более 700 ребят. В этом году откроются ещё 10, а к 2030 году их число достигнет 83. Здесь школьники знакомятся с современными агротехнологиями и заранее выбирают профессию.

Вместе с интересом к отрасли меняется и сама жизнь на селе. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчёркивал, что сельские территории должны развиваться комплексно – не точечно, а системно. Уже сегодня в рамках Народной программы «Единой России» благоустроено порядка 800 общественных пространств, построено более 50 километров дорог. Эту работу планируется не только продолжать, но и усиливать, чтобы жить и работать на селе было комфортно.

На этом фоне Агродиктант становится не просто акцией, а возможностью для каждого почувствовать свою причастность к развитию села. Принять участие может любой желающий – для этого нужно зарегистрироваться на сайте агродиктант.рф до 18 мая.

Агродиктант – это возможность проверить себя и по-новому взглянуть на сельскую жизнь, которая была и остаётся основой развития Прикамья.

Фото из личного архива Елизаветы Лобовой,

студентки ОКОиПТ