Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин провели рабочий выезд в Осинский муниципальный округ. Они проверили работу ключевых объектов здравоохранения, культуры и спорта, а также оценили развитие новых общественных пространств.

В рамках рабочего выезда глава региона и депутат Госдумы посетили новую поликлинику, которая открылась в феврале этого года и рассчитана на 100 посещений в смену. Здание построили в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицинскую помощь здесь могут получать 20 тысяч жителей города и отдалённых территорий. Дмитрий Махонин и Антон Немкин ознакомились с новым объектом и его оснащением, а также пообщались с медицинским персоналом.

В поликлинике организован полный цикл оказания медицинской помощи, приём ведут терапевты и узкие специалисты – пульмонолог, кардиолог, невролог, гериатр, специалисты по паллиативной помощи, оториноларинголог, онколог, офтальмолог, уролог и другие. Кроме того, предусмотрен дневной стационар, а также кабинеты функциональной диагностики – ЭКГ, УЗИ, спирографии, велоэргометрии и другие.

Также благодаря реализации нацпроекта в прошлом году в учреждение были поставлены два видеогастроскопа и видеоэндоскопическая система на сумму почти в 10 млн рублей. Активно идёт процесс укомплектования штата – в прошлом году по окончании целевого обучения в Осинскую ЦРБ пришли на работу шесть врачей, а в рамках программ «Земский доктор» и «Медицинские кадры Прикамья» были трудоустроены 11 медработников. В этом году будут трудоустроены ещё три врача – акушер-гинеколог, хирург, детский хирург, а также две медсестры и фельдшер.

В округе продолжается развитие общественных пространств. В рамках проекта «Три сюжета», ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни», в Осе благоустроили один из центральных парков и набережную. Дмитрий Махонин и Антон Немкин проконтролировали состояние новой инфраструктуры популярных у жителей мест отдыха.

На набережной обновили пешеходные дорожки, оборудовали удобный лестничный спуск к реке, установили современное освещение и провели комплексное озеленение территории. Для активного и комфортного отдыха жителей обустроили детскую и спортивную площадки, зоны для тихого и спокойного досуга. Также здесь появился уникальный арт-объект «Портал» – визитная карточка обновлённой набережной, и ещё одна смотровая площадка с арт-объектами «Дом» и «Дерево». Кроме того, будет обустроен плавучий причал для посадки и высадки пассажиров с любых типов судов – прогулочных и круизных пассажирских.

Также в рамках рабочего выезда губернатор и депутат Госдумы посетили обновлённый Осинский краеведческий музей – филиал Пермского краеведческого музея и значимый объект культурного наследия Прикамья. Здание является памятником истории и архитектуры. Бывший Собор Успения Пресвятой Богородицы, построенный на средства прихожан в 1792-1824 годах, стал первым каменным строением в городе.

В прошлом году в рамках госпрограммы «Пермский край – территория культуры» здесь провели капитальный ремонт – обновили фасад, внутреннюю архитектуру и входную группу. После ремонта в музее открылась экспозиция «Оса – уездный город», где можно узнать об истории города. В залах размещены более тысячи экспонатов, включая уникальный посох пугачёвского разведчика XVIII века, а также диорама природы – вторая по размеру среди малых городов России.

В Осе сильные спортивные традиции – здесь активно развиваются плавание, футбол, волейбол. Трое игроков, например, представляют Пермский край в составе волейбольного клуба «Кама». В местной спортивной школе занимаются более 600 человек. В ходе осмотра губернатор Прикамья дал поручение краевому Министерству физической культуры и спорта ускорить решение вопроса капитального ремонта залов для волейбола и бокса спортшколы. Оба объекта включены в адресно-инвестиционную программу на ближайшие годы. Вопрос находится на контроле.

– В Осе умеют делать по-настоящему качественные, хорошо продуманные проекты, которые действительно востребованы. Город серьёзно преображается. Новая поликлиника, отреставрированный музей, современная набережная – это результат системной работы на благо жителей, который достигается при помощи Национальных проектов и Народной программы «Единой России», – отметил депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин.