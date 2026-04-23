17 апреля 2026 года для жителей закамской стороны останется в календаре знаменательным и, я бы сказала, счастливым событием: благодаря поддержке администрации округа и благотворительности земляка у них появилось «собственное» судно, и многолетняя проблема связи с городом в осенне-весенний период оказалась решена.

Нельзя сказать, что ранее этот вопрос властью не решался. Но приобретённое судно часто выходило из строя.

Глава Осинского округа Игорь Морозов выразил огромную благодарность предпринимателю Сергею Толстикову за помощь администрации в решении важного вопроса – оплату аэролодки, которая обеспечит транспортную доступность для жителей закамской стороны. «Дело в том, что катер на воздушной подушке, осуществлявший эту деятельность ранее, сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому было принято решение закупить новое судно. К нашей радости, аэролодку согласился приобрести Сергей Георгиевич. А прежнее судно будем использовать как резерв также для перевозки наших жителей», – пояснил Игорь Александрович.

Надежда Бусовикова, первый заместитель главы округа, добавила: «Планируется, что лодка начнёт свою работу в осенний период, когда закончится навигация, и паром встанет на прикол. В ближайшее время аэролодка должна будет пройти все регистрационные мероприятия в соответствующих органах и процедуру лицензирования. И у нас как раз есть время для подготовки её к эксплуатации».

Событие вызвало большой ажиотаж и резонанс среди осинцев. В назначенный час у причала собрались горожане. Они с интересом наблюдали процесс спуска на воду и первый рейс аэролодки «Роза ветров», прибывшей из Добрянки.

Юрий Карташов, штатный работник МКУ «Транспортник» (судно теперь будет находиться на балансе данной организации – прим. автора) и капитан лодки, сообщил: техника прошла восьмичасовое испытание на заводе-изготовителе. Вместимость составляет восемь человек вместе с капитаном.

Сделав круг почёта по камским просторам, лодка с делегацией лихо помчалась к противоположному берегу Камы. Рёв мотора был слышен издалека.

Делегацию, следующую до Монастырки, возглавили руководитель муниципалитета Игорь Морозов и даритель Сергей Толстиков.

Радушно встречать почётных гостей к месту паромной переправы жители закамской территории прибыли целыми семьями аж на 15 автомобилях!

Люди не просто осмотрели «подарок», но желающие прокатились по водной глади и ледяной поверхности. Что называется, опробовали технику в деле. Одним из них стал Николаевич Сергеевич Ожгибесов – человек, который в своё время стоял у руля сельской администрации: 21 год трудился главой Верхней Давыдовки.

«Настроение приподнятое, эмоции зашкаливают! Огромная благодарность в первую очередь Сергею Георгиевичу Толстикову, что не забывает малую родину и откликается на нужды своих земляков. Побольше бы таких неравнодушных людей! И, конечно, спасибо администрации, что не осталась в стороне, поддержала идею супругов Василия Сергеевича и Светланы Вениаминовны Ожгибесовых, благодаря инициативе которых всё и началось. Это они нашли в Интернете завод-изготовитель аэролодок, сделали необходимые расчёты и пришли к выводу, что лучше приобрести технику в Пермском крае», – пояснил Николаевич Сергеевич.

Закамцы потчевали дорогих гостей горячей ухой и не уставали благодарить за заботу.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора и со страницы Игоря Морозова