18 апреля в культурной жизни Осинского округа произошло важное событие. В этот день во Дворце культуры «Нефтяник» большим праздничным концертом отметили юбилей народного ансамбля песни и танца имени Б.К. Брюхова «Уральская рябинушка».

Ансамбль – один из старейших песенных коллективов Прикамья, известный далеко за его пределами. Артисты объездили полмира, покоряя города и страны своим певческим и танцевальным талантом. Коллектив удостоен званий лауреатов и дипломантов многих муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов. Осинский хор выступал в Китае, Бельгии и Алжире. С 2000 года ансамбль носит имя Б.К. Брюхова, который руководил им около 50 лет. А в 2021 году коллектив вновь подтвердил почётное звание «народный». Каждый раз его творчество раскрывается перед зрителями новыми гранями. Так было и в этот раз: задорно, искромётно, артисты радовали различными номерами публику. Не раз аплодисменты переходили в овации, а из зала были слышны крики «Браво!».

Со сцены звучали тёплые поздравления в адрес юбиляров. Благодарственным письмом председателя Законодательного Собрания Пермского края, депутата по округу № 23 Валерия Сухих награждён руководитель ансамбля «Уральская рябинушка» Вячеслав Селезнёв. А творческому коллективу депутат направил поздравительный адрес.

«Для меня очень ценно, что именно на осинской земле есть такой замечательный ансамбль с богатой и славной историей. «Уральской рябинушке» 80 лет! За это время вы покорили множество фестивалей и конкурсов, завоевали народную любовь и признание. Ваше творчество отражает широту и глубину русской души, уникальную культуру нашего народа. Желаю вам новых высот! Пусть растет число ваших поклонников и множится ваш успех!» – отметил Валерий Сухих.

Благодарственное письмо министра культуры Пермского края вручено коллективу и руководителю коллектива народного пения «Потешки» Людмиле Артемьевой, недавно отметившей личный юбилей 80 лет. Глава округа Игорь Морозов, поздравляя участников творческого коллектива, подчеркнул большой вклад артистов в сохранение народной культуры осинской земли. Почётной грамотой главы Осинского округа награждена участница оркестровой группы Наталья Вергизова, Благодарственным письмом – ассистент-балетмейстер, участница танцевальной группы Ольга Бочкарёва.

Председатель Думы округа Константин Нефедов вручил Благодарственные письма участникам коллектива Ольге Елтышевой, Оксане Аман, Олегу Кашинцеву. За многолетний добросовестный труд, неоценимый вклад в сохранение и развитие музыкального искусства Почётной грамотой управления образования и социального развития администрации Осинского округа награждён аккомпаниатор оркестра Алексей Шадрин, звукооператор Павел Копылов, а также старейшие участники хора, посвятившие народной песне более 50 лет, Сергей Попов и Галина Голдобина.

Директор ДК «Нефтяник» Ирина Чугаева отметила, что ансамбль «Уральская рябинушка» – это визитная карточка нашего округа. Меняется время, участники коллектива, но неизменными остаются любовь и преданность ансамбля творчеству и своим поклонникам. За высокое исполнительское мастерство, большой вклад в сохранение народной песни и в связи с юбилеем артисты были отмечены Благодарственными письмами и ценными подарками.

По словам руководителя «Уральской рябинушки» Вячеслава Селезнёва, сохранение преемственности поколений является залогом долголетия и успеха народного коллектива. «Премьерой вечера стал блок «Иван да Марья» в постановке Заслуженного работника культуры РФ А.Г. Мулина. Атмосферу праздника поддержали и спутники коллектива: ансамбль танца «Рябинка» и студия народного пения «Потешки». Также на сцену вышли наши друзья – участники ансамбля уральского танца «Камушка» из Перми. Концерт прошёл на одном дыхании! Каждый артист выложился на 100%, подарив зрителям настоящий праздник», – рассказывает Вячеслав Селезнёв.

Семья Вязьмикиных практически полным составом участвует в художественной самодеятельности. «Нам очень нравится народная песня. С малых лет прививаем детям любовь к народному творчеству. Дети участников коллектива частенько по вечерам присутствуют на репетициях, а, когда подрастают, поют сначала в «Потешках», а потом и в «Уральской рябинушке», – делится Оксана Вязьмикина.

Ансамбль «Уральская рябинушка» является гордостью не только Осы, но и всего Пермского края. Пусть это не профессиональные артисты, самодеятельные, тем не менее они вкладывают в творчество всю душу и продолжают дело тех, кто стоял у истоков основания коллектива.

Светлана ГУСЕВА

Фото Сергея Белова