Сквер у дома, набережная, парк – что станет новым местом притяжения? Ответ на этот вопрос сегодня дают сами жители Прикамья.

21 апреля в Пермском крае стартовало очередное голосование за объекты благоустройства. Это уже не разовая акция, а устойчивая практика, когда люди напрямую влияют на то, как меняется их город, село или посёлок. И именно этот подход последовательно поддерживает партия «Единая Россия».

В основе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – простой и понятный принцип: каждый голос имеет значение. Ключевое, что именно сами жители решают, какие пространства нужно обновить в первую очередь. И это работает.

За последние 6 лет благодаря этому проекту в Прикамье уже преобразились более двух тысяч пространств. Обустроили парки, скверы, площади – места, где теперь гуляют семьи, встречаются друзья, играют дети.

В регионе системно подходят к развитию комфортной среды. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчёркивал, что именно качество инфраструктуры во многом определяет уровень жизни людей. Такой подход позволяет Прикамью ежегодно удерживать лидирующие позиции по числу реализованных проектов.

В 2025 году жители отдали более 374 тысяч голосов за территории, которые нужно улучшить. Победителями стали 23 проекта из 21 муниципалитета. Уже в 2026 году в регионе появятся обновленные территории: общественная территория в районе ТЦ «Орбита» в Соликамске, парк «100-летия п. Куеда» в Куеде, парк культуры и отдыха в Октябрьском, «Морозный парк» в Александровске.

Но главное – это только начало. Сейчас жители выбирают, какие проекты будут реализованы в 2027 году. Победившие инициативы воплотят уже в следующем году.

При этом «Единая Россия» не просто поддерживает проект, а обеспечивает его реальную работу на местах: помогает организовать голосование, привлекает волонтёров, ведёт диалог с жителями и непосредственно контролирует ход работ.

«Мы не ограничиваемся участием в организации голосования. Партийный десант постоянно контролирует качество работ на объектах. Мы выезжаем в города и сёла, смотрим, как реализуются проекты на местах. Видно, что общественные пространства создаются с душой и меняют жизнь к лучшему. Общаясь с жителями, слышим, что люди рады таким переменам. Параллельно собираем новые предложения в Народную программу партии. Цель – к 2030 году благоустроить 30 тысяч территорий по стране. Пермский край, безусловно, в числе регионов, где эта работа будет активно продолжена», – отмечает региональный координатор партпроекта «Городская среда» Михаил Борисов.

По сути, речь идёт не просто о благоустройстве. Это про участие, про возможность сказать, что «этот парк выбрали мы», «этот сквер – наш».

В Осинском округе на протяжении последних лет победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» становилась центральная площадь города – Ярмарочная.

С 2022 года на ней были обустроены многофункциональная спортивная площадка с хоккейной коробкой, современное концертное пространство с открытой сценой, лавочками, арт-объектом «Оса» с декоративной подсветкой и освещением. В центральной части площади появились пешеходные зоны с тротуарами, парковка и освещение. В прошлом году общественное пространство обзавелось современным покрытием из высококачественных материалов, уличными светильниками и удобными лавочками. Особое внимание уделено озеленению: были высажены деревья и кустарники.

В 2026 году на обновление площади выделено 9,5 млн рублей. В планах – создание зоны тихого отдыха для взрослых с уютной беседкой и лежаками для чтения, что сделает пространство более привлекательным для всех жителей и гостей города.

Для благоустройства в 2027 году жителями Осинского округа предложено два интересных проекта для любителей активного отдыха: памп-трек на Ярмарочной площади (специальная волнообразная трасса для велосипедов, самокатов и роликов) и капитальный ремонт скейтпарка на Комсомольской площади. В результате голосования осинцами будет выбран один из них для реализации.

Проголосовать можно до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтёров партии «Единая Россия». Именно сейчас тот самый момент, когда можно повлиять на то, каким станет место, где вы живёте.