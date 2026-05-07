Сегодня наш регион – один из лидеров по доступности мер поддержки для участников специальной военной операции.

Алексей Биктимиров – ветеран специальной военной операции, ушёл добровольцем ещё в 2023 году. Начав связистом роты, пермяк быстро дослужился до начальника связи батальона. Воевал под Сватово, в Ковалевке и Карамзиновке, затем отправился в Донецкую Народную Республику, где участвовал в освобождении Авдеевки.

Алексей удостоен множества наград, среди которых медали «За храбрость» II степени, «За отвагу ДНР», награды за освобождение Авдеевки. Вернувшись домой в 2024 году, он проводит «Уроки мужества», обучает тактической медицине и радиосвязи.

Сейчас Алексей живёт в отдалённом микрорайоне Перми, поэтому все нужные ему документы оформляет через портал «Госуслуги». «Оформлять всё необходимое через «Госуслуги» очень удобно. Для ветеранов СВО и членов их семей есть множество мер поддержки. Можно самостоятельно ознакомиться со всеми возможностями – и для этого не нужно никуда ехать. Я уже получал билеты на культурные мероприятия нашего города, записывался на диспансеризацию, оперативно оформлял необходимые льготы и выплаты», – говорит Алексей.

39 мер поддержки СВО в электронном виде

На портале «Госуслуги» создан и работает специальный раздел для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей https://www.gosuslugi.ru/military . Кстати, сейчас Пермский край находится среди лидеров по их доступности на портале.

Здесь собраны данные о федеральных, региональных и муниципальных льготах, выплатах и других мерах социальной поддержки. Виды помощи структурированы по жизненным ситуациям участников СВО и членов их семей. При этом 39 региональных и муниципальных мер поддержки можно оформить в режиме «одного окна», не выходя из дома.

По части услуг работает удобная система персональных уведомлений в личном кабинете – приходит сообщение с прямой ссылкой на заявление, а право на меру подтверждается автоматически. Сейчас так приходят уведомления о компенсации за коммуналку, бесплатном горячем питании для детей в школе, освобождении от платы за детский сад и продлёнку, а также о зачислении ребёнка в 1-й класс.

Планы цифровизации и реальная помощь ветеранам СВО

«Адресность, своевременность и быстрота – вот главные плюсы получения мер поддержки на «Госуслугах». Тем более для такой особой категории, как участники и ветераны СВО. В целом сегодня 60% всех региональных и муниципальных услуг Прикамья уже доступны в электронном виде. В ближайшее время продолжим наращивать этот показатель: цель – к 2030 году обеспечить предоставление 95% «Госуслуг» в электронном виде», – рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Пётр ШиловскихРуководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Пермского края», председатель ПРОО «НАСМНОГО» Ирина Ермакова также отмечает преимущества использования «Госуслуг»: «К нам регулярно обращаются участники СВО и их семьи для оказания юридической помощи в вопросах мер поддержки. Поэтому возможность воспользоваться мерами поддержки через сервис «Госуслуги», безусловно, существенно упрощает процесс. Заявление можно подавать без очередей, а необходимые выплаты получить, не выходя из дома. Особенно это помогает тем ветеранам и участникам СВО, у которых из-за полученных ранений нет возможности дойти до МФЦ.

Меры поддержки для участников СВО и их семей

Всего в крае сегодня для поддержки участников, ветеранов СВО и их семей действует 65 региональных и типовых муниципальных мер (39 из них можно оформить в электронном виде).

Цифровизация «Госуслуг» осуществляется в рамках работы нацпроекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей».

Самые актуальные услуги: 1). постановка на учёт в целях предоставления земельного участка; 2). освобождение от родительской платы за детский сад; 3). обеспечение инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами, не предусмотренными федеральным перечнем технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно; 4). бесплатное горячее питание учащимся 5-11-х классов муниципальных школ; 5). бесплатное горячее питание студентам государственных образовательных учреждений СПО; 6). компенсация расходов на оплату жилых помещений.

Елена СОФЬИНА

Фото из личного архива Алексея Биктимирова

Источник: KP.RU-Комсомольская правда от 21 апреля 2026 года