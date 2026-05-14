Перед абитуриентами открыто множество путей и, чтобы выбор сложился осознанно, делимся Госпабликами СПО, в которых можно познакомиться с образовательными учреждениями и профессиями.

Пермский краевой колледж искусств и культуры (https://vk.com/pkkiikperm) – для тех, кто видит призвание в творчестве. Хореография, музыкальное искусство, дизайн, социально-культурная деятельность, декоративно-прикладное творчество – здесь готовят профессионалов, умеющих делать жизнь ярче. В паблике колледжа публикуют анонсы творческих испытаний, примеры студенческих работ, проводят прямые эфиры и экскурсии по мастерским.

Пермский Базовый Медицинский Колледж (https://vk.com/permmed) – для тех, кто мечтает о медицине. Сестринское и лечебное дело, акушерское дело, лабораторная диагностика – направления, которые остаются востребованными всегда. В группе будущие медики могут уточнить условия поступления, познакомиться с учебной базой и почитать отзывы студентов, уже делающих первые шаги в профессию.

Колледж олимпийского резерва Пермского края (https://vk.com/kor_59) – выбор тех, кто связывает жизнь со спортом. Педагог по физкультуре и спорту, адаптивная физкультура — здесь воспитывают не просто специалистов, а лидеров здорового образа жизни. В сообществе собрана информация о спортивных достижениях, условиях обучения для действующих спортсменов и карьерных траекториях выпускников.

Пермский колледж предпринимательства и сервиса (https://vk.com/pkps_perm) – место, где рождаются бизнес-идеи и формируются профессионалы индустрии гостеприимства. Туризм, гостиничное дело, коммерция, сервис, прикладная информатика – направления, открывающие путь в предпринимательскую среду. Подписчики паблика первыми узнают о мастер-классах от экспертов, стажировках и реальных бизнес-проектах студентов.

Май не оставляет времени на долгие сомнения – заходите в паблики колледжей, оценивайте атмосферу и выбирайте профессию, в которой хочется расти. Подписывайтесь и делайте первый уверенный шаг к своему будущему!

Источник – сайт губернатора и Правительства Пермского края