Пермский край дал старт новому сезону работы Российских студенческих отрядов. Они частично закроют кадровый дефицит в важных отраслях экономики региона.

Лето традиционно связано с ростом потребности в кадрах: у штатных сотрудников наступает пора отпусков, нагрузка на ключевые отрасли увеличивается. В это время особенно востребованы дополнительные рабочие руки в медицине, строительстве, сфере гостеприимства, туризма, сельском хозяйстве, детских лагерях, на железнодорожном транспорте и других направлениях.

«Круглогодично мы готовим не просто рабочие кадры, а настоящих профессионалов, которые работают сплочённой командой, проводим профильные школы подготовки лидеров, повышаем компетенции. В данный момент ребята бесплатно обучаются по более чем 30 востребованным рабочим специальностям по грантовой программе РСО. Совместный созидательный труд объединяет молодых людей, учит ценить вклад каждого в общее дело и укрепляет чувство сопричастности», – отметил член комиссии Общественной палаты Пермского края, руководитель студенческих отрядов края Алексей Блюмин.

Всего в Прикамье круглогодично действуют более 160 студотрядов. Ребята трудятся по 7 направлениям: строительному, педагогическому, сельскохозяйственному, сервисному, медицинскому, в отрядах проводников и в трудовых отрядах подростков. Пермские студотряды активно занимаются волонтёрством, профориентационной работой, развитием творческого, спортивного и лидерского потенциала молодых людей. В 2026 году более 3,5 тысяч студентов и школьников региона будут официально трудоустроены на объекты регионального, окружного, всероссийского и международного масштабов. Молодые люди отправятся работать по всей стране – от Камчатки до Санкт-Петербурга, значительная часть останется в родном крае.

«Студотряды Прикамья становятся для ребят временем первых серьёзных шагов во взрослой жизни. Важно, что участники трудоустраиваются не поодиночке, а своими отрядами – рядом всегда есть наставники, друзья и команда. Это помогает быстрее адаптироваться, учиться ответственности, взаимодействию в коллективе. Активисты РСО получают первый заработок, который может помочь осуществить мечту – купить гаджет, оплатить курсы или накопить на путешествие. Для многих участие в студотрядах становится и стартом профессионального пути: во время трудового сезона ребята знакомятся с потенциальными работодателями, получают практический опыт и полезные связи», – подчеркнула Юлия Баландина, руководитель Агентства по делам молодёжи Пермского края.

Участники РСО работают официально с оплатой труда, получают поддержку наставников и возможность участвовать в спортивных и творческих событиях.

Торжественное открытие трудового сезона – более чем полувековая традиция студотрядов Прикамья. В ходе церемонии каждый участник перед отправлением на работу получил путёвку – главный символ начала сезона.

Старт трудового сезона дан в рамках проекта «Вместе с РСО» при поддержке Агентства по делам молодёжи Пермского края в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

